Bundesliga : Investor Windhorst für mehr Miteinander mit Hertha BSC

Will mit Hertha BSC in Zukunft unbedingt Erfolg haben: Lars Windhorst, Unternehmer und Vorsitzender der Tennor Holding. Foto: Gregor Fischer/dpa

Berlin Millionen-Investor Lars Windhorst wünscht sich eine andere Form des Miteinanders mit dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

„Ich habe erwartet, dass man mehr als Team konstruktiv und positiv an Projekten und Themen arbeitet, sich austauscht und wirklich mit Freude, Kreativität und Dynamik den Verein entwickelt und auf eine neue Ebene hebt. Dazu ist es bisher nicht so richtig gekommen“, sagt Windhorst dem RBB. Zugleich betonte der Unternehmer erneut, mit den Berlinern in Zukunft unbedingt Erfolg haben zu wollen: „Wir werden in den nächsten Jahren alles tun, dass wir erfolgreich werden. Alles - und damit meine ich wirklich alles.“