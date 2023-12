Auch die SV Elversberg stimmte ab Veränderung bei der 1. und 2. Bundesliga – Investor kann bei der DFL einsteigen

Die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten haben den Weg für den geplanten Milliarden-Deal der Deutschen Fußball Liga mit einem Investor frei gemacht. Ein entsprechender Antrag hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag auf der DFL-Mitgliederversammlung in einem Frankfurter Flughafen-Hotel mit 24 Ja-Stimmen gerade so die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten. Zuerst hatten der „Kicker“ und die „Sportschau“ berichtet. Die Wahl wurde in geheimer Abstimmung abgehalten.