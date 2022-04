Arminia Bielefeld : Interimscoach Kostmann versprüht nach Debüt Optimismus

Bielefelds Interimstrainer Marco Kostmann reagiert an der Seitenlinie. Foto: Marius Becker/dpa

Bielefeld Trotz der 1:3-Niederlage bei seinem Debüt in Köln bemühte sich Marco Kostmann, Optimismus zu verbreiten. Doch vor allem bei zwei Spielern wird der Interimstrainer des Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld eine Menge Aufbauarbeit leisten müssen.

Der 18-jährige Burak Ince war nach seiner vergebenen Großchance beim Stande von 1:2 am Boden zerstört. „Er war sehr traurig“, berichtete der am 20. April beförderte Torwart-Trainer Kostmann: „Ich versuche, ihm diese Last zu nehmen, dass er verantwortlich ist für unseren Klassenerhalt. Es ist unsere Aufgabe, ihn aufzufangen.“