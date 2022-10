Bundesliga : „Inspirierendes Vorbild“: RB Leipzig trauert um Mateschitz

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig trauert um Dietrich Mateschitz.

„Unser Beileid und Mitgefühl gelten seiner Familie sowie seinen Angehörigen und Freunden. Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für all das, was Dietrich Mateschitz uns als Club ermöglicht hat“, hieß es in einem Tweet des deutschen Pokalsiegers.