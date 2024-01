Bundesliga Innenbandriss: Coman fehlt den Bayern wochenlang

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte sich bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff besorgt geäußert. „Es ist extrem schmerzhaft gerade“, sagte er dem TV-Sender Sky. Über die Diagnose berichteten in der Folge die französische Zeitung „L'Équipe“ sowie die „Bild“-Zeitung. Coman wird aller Voraussicht auch seiner französischen Auswahl im Länderspiel gegen Deutschland am 23. März in Lyon fehlen.