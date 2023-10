Bundesliga „In Schlagdistanz geblieben“: BVB mit Punktgewinn zufrieden

„Wir wollten nahe dranbleiben und unsere Serie ausbauen“, sagte er nach dem Unentschieden am Sonntag. Der BVB hatte vor dem Gastspiel am Main fünf Siege hintereinander gefeiert. Verlängert haben die Westfalen hingegen die Unschlagbar-Serie in der Bundesliga: 17 Liga-Partien sind sie ohne Niederlage. „Wir haben das Gefühl, dass wir besser Fußball spielen können. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir schwer zu besiegen sind“, sagte auch BVB-Coach Edin Terzic.