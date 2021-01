Begehrter Leipziger : „In ganz Europa gefragt“: Bayern trifft Upamecano-Berater

München Der Wechsel von Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano zum FC Bayern scheint näher zu rücken. Die Münchner bestätigen Gespräche mit den Beratern, auch die Vereine stehen in dieser Personalie schon in Kontakt.

Im Werben um Dayot Upamecano hat der FC Bayern bereits mit RB Leipzig und dem Berater des Spielers gesprochen. Der 22 Jahre alte Franzose hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und kann die Sachsen für angeblich 43 Millionen Euro verlassen.

Die Münchner sind allerdings nicht der einzige Interessent, der den Leipziger Abwehrchef verpflichten möchte. „Er ist in ganz Europa gefragt“, sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn bei „Sky 90“. „Natürlich führen wir auch Gespräche mit ihm. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten.“ Man sei dabei, sich auszutauschen und herauszufinden, „was seine Vorstellung ist“.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic bekräftigte das Interesse. „Wir haben sehr gute, professionelle Gespräche gehabt. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert“, sagte er im TV-Sender Sky. Er bestätigte damit einen Bericht der „Bild“, wonach die Upamecano-Berater Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße waren. Nach Informationen des Blatts sieht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Werben den Profi vorn.