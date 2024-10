Fußball-Bundesliga In der Liga läuft's: Leipzig siegt dank Openda in Heidenheim

Die Leipziger herzten Matchwinner Lois Openda, dann hüllte sich der belgische Nationalstürmer nach dem Arbeitssieg auf der zugigen Ostalb schnell in einen Mantel. RB Leipzig bleibt in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen und hat eine Reaktion auf die Champions-League-Niederlage gegen Juventus Turin gezeigt. Das Team von Trainer Marco Rose gewann beim 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) und festigte dadurch seinen Platz in der Spitzengruppe. Openda traf für RB, das sich nach der Pause steigerte, in der 59. Minute.