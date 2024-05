Bayer 04 Leverkusen „In der Geschichte verewigt“: Werkself mit historischem Jahr

Die Bundesliga-Saison ist zu Ende, aber für Leverkusen stehen in der Europa League am Mittwoch und im Pokal am Samstag noch zwei Endspiele an. Er wolle „erst Sauna machen, dann feiern gehen“, sagte Hradecky rund anderthalb Stunden nach dem Abpfiff mit einem Bier in der Hand. Das Team traf sich danach auch zu einer kleinen Feier. „Aber jeder ist Profi genug, zu verstehen, dass man nicht bis sechs Uhr morgen machen kann“, sagte der Kapitän. Jonas Hofmann erklärte: „Ich glaube und hoffe, dass jeder seine Grenze kennt.“ Dessen war Xhaka sich sicher: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht ein, zwei, drei Getränke haben werden. Aber am Mittwoch wollen wir den nächsten Pokal holen.“ Die große Saison-Abschlussfete mit den Fans steigt am Sonntag nach dem Pokalfinale.