Bundesliga : Im Geisterspiel-Winter kaum Hoffnung auf Zuschauer

Hans-Joachim Watzke setzen die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga während der Coronavirus-Pandemie zu. Foto: David Inderlied/dpa

Berlin Die Bundesliga-Verantwortlichen vermissen die Zuschauer. Lockerungen sind bei der Bund-Länder-Schalte am 5. Januar nicht zu erwarten, die finanziellen Einbußen einiger Vereine gravierend.

Die Sehnsucht nach Zuschauern in den Bundesliga-Stadien wächst mit jedem Geisterspiel, doch die Hoffnung auf die baldige Rückkehr der Fans schwindet.

Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen ist bei der Bund-Länder-Schalte am 5. Januar kaum mit Lockerungen der verschärften Corona-Maßnahmen zu rechnen. „Insgeheim“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, hoffe er auf die Zeit nach Ostern. „Aber das ist eine reine Spekulation, das ist nicht fundiert.“

Nach zwischenzeitlicher Wiederzulassung zumindest einiger Tausend Fans in der Frühphase der Saison spielt der Profifußball seit Wochen vor trister Kulisse. „Mittlerweile deprimiert mich die Atmosphäre von Monat zu Monat mehr“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem „Kicker“. Es fehle so viel von dem, was einen als Fußballfan ja auch ein Stück weit süchtig mache.