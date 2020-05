Bundesliga : Im Fokus des Re-Starts: Neue Trainer, leise Abschiede

Düsseldorf Wenn die Bundesliga am Wochenende den Spielbetrieb aufnimmt, sind viele dabei, die man vor der Unterbrechung nicht auf oder neben dem Feld erwartet hätte. Weil sie verletzt waren - oder noch gar nicht da. Andere begeben sich auf eine leise Abschiedstour.

ENDE DER WARTEREI: Als Heiko Herrlich am 10. März Trainer des FC Augsburg wurde, ging er noch davon aus, fünf Tage später sein Debüt gegen den VfL Wolfsburg zu geben. Am Samstag, 67 Tage später, ist es endlich so weit. Herrlich haderte nicht über die Umstände, die Prioritäten waren für ihn klar. „Ich weiß, was es bedeutet, gesund zu sein“, sagte der Ex-Nationalspieler, bei dem im Jahr 2000 ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Derweil musste Bruno Labbadia auf seine Premiere bei Hertha BSC am Samstag in Hoffenheim nur 37 Tage warten. Hertha BSC holte ihn am 9. April als vierten Chefcoach in dieser Saison nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri. Labbadia brennt auf sein Debüt, bedauert lediglich die Umstände: „Ich kann keinem die Hand geben, ich kann auf dem Platz nicht mal einen in den Arm nehmen“, berichtete er.