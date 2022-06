Bundesliga : Im Angriffsmodus: BVB geht beim Kaderumbruch in die Vollen

Dortmund Mehr Leidenschaft, mehr Reibung und eine neue Hierarchie. Nach Jahren moderater Umbauarbeiten geht der BVB beim Kaderumbruch in die Vollen. Das soll das Leitbild „Echte Liebe“ aufpolieren.

Eine Kampfansage an die Bayern ließ sich Hans-Joachim Watzke nicht entlocken. Doch schon Wochen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga befinden sich die Dortmunder Vereinsbosse im Angriffsmodus.

„Wir wollen eine neue Kaderstruktur aufbauen“

Terzic: „Lasst uns so hungrig sein wie noch nie“

Gleichwohl warb Watzke um Geduld mit Terzic, der das wankende Team am Ende der Saison 2020/21 als Interimscoach noch in die Champions League und zum Pokalsieg geführt hatte: „Edin will ja alles 130 Prozent machen. Wir müssen ihm natürlich dabei helfen und aufpassen, dass er sich dabei nicht verbrennt. Wir wollen natürlich auch mal wieder einen Trainer haben, mit dem wir drei, vier, fünf Jahre zusammen arbeiten können.“

Gleich am ersten Tag nach seiner Unterschrift unter einen bis 30. Juni 2025 datierten Vertrag bediente Terzic in einer emotionalen Videobotschaft die Sehnsucht vieler BVB-Fans: „Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Dann haben wir die große Chance, eines Tages zu feiern wie noch nie.“