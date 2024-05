Bundesliga Ikonische Helden-Verehrung für Marco Reus beim BVB

„Ich habe nie gedacht, dass ich in meiner Karriere so ein Spiel erlebe, in der die Fans einen so honorieren“, sagte Reus im ZDF. „Das hat er sich absolut verdient. Das ist eine einmalige Geschichte im modernen Fußball. Dass sich jemand so hingibt für einen Verein“, sagte Terzic später pathetisch und erklärte ihn zudem „zu einem der Besten der Welt“.