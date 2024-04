Bundesliga „Ideale Lösung“: Butscher folgt in Bochum auf Trainer Letsch

Der ehemalige Innenverteidiger, der seit seinem Karriereende 2015 als Nachwuchstrainer und zeitweise als Co-Trainer der Profis in Bochum arbeitet, wird aber wohl nur in den restlichen sechs Saisonspielen in der Verantwortung stehen. „Es ist auf diese sechs Spiele ausgelegt, dann sehen wir weiter“, sagte Fabian. Nächster Gegner ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der 1. FC Heidenheim. „Wir werden am Wochenende liefern“, kündigte Butscher an. Vom Klassenerhalt sei er „ganz fest überzeugt“.