Fußballstar feiert Geburtstag „Ich bin hochzufrieden“: Günter Netzer wird 80

An diesem Samstag also wird Günter Netzer 80 Jahre alt. Und natürlich geht es in diesem Gespräch auch um die Frage, wie denn sein Leben aktuell so aussieht. Es ist ja schon länger so, dass man nicht mehr viel vom einstigen Weltklasse-Fußballer mitbekommt. Im Fernsehen tritt Netzer praktisch nicht mehr auf, wenn überhaupt sitzt er nur noch davor. Er erzählt von den Olympischen Spielen in Paris, die er aufmerksam verfolgt hat.