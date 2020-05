Internationale Reaktionen : Ibrahimovic dankt Bundesliga - Gündogan: „Sehr merkwürdig“

Berlin Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat der Bundesliga für ihre Rückkehr nach der Corona-Pause Respekt gezollt.

„Sie kündigen es an, sie machen es. Danke“, schrieb der 38 Jahre alte Schwede bei Instagram an die Bundesliga gerichtet und unterlegte seine Botschaft in Schwarz-Rot-Gold. Der Torjäger des AC Mailand hatte sich einige Wochen in Schweden fit gehalten, war aber zuletzt nach Italien zurückgekehrt. Die Clubs der Serie A dürfen vom kommenden Montag an wieder in Kleingruppen trainieren. Die Entscheidung, ob und wann die Saison wieder aufgenommen wird, soll Ende des Monats fallen.