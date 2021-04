Bundesliga : Huntelaar schließt 2. Liga auf Schalke nicht kategorisch aus

Düsseldorf Stürmerstar Klaas-Jan Huntelaar lässt die Fortsetzung seiner Fußball-Karriere offen und schließt eine Zukunft bei Schalke 04 in der 2. Bundesliga zumindest nicht kategorisch aus. „Man weiß nicht, was passiert.

Huntelaar hatte seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zurück nach Gelsenkirchen im Januar mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und in Leverkusen erstmals 90 Minuten gespielt. Mit seinem Treffer avancierte er zum ältesten Schalker Torschützen in der Bundesliga. „Körperlich hat es sich super angefühlt. Ich denke im Moment nur an diese Woche und werde in den nächsten Wochen sehen, wie es weitergeht“, sagte der Stürmer.