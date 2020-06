FC Bayern München : Hunger nicht gestillt: Lewandowski will das Torjäger-Double

Bremen Er trifft und trifft und trifft. Robert Lewandowski macht die Bayern zum Meister. Doch zufrieden ist der Pole damit längst noch nicht. Bis zum Saisonende gibt es weitere Ziele - mit dem Team und persönlich.

Das Tor zur Meisterschaft war Lewandowskis 31. Saisontreffer in der Bundesliga, sein 46. in dieser Saison insgesamt. Doch zufrieden gibt sich der Pole damit nicht. In den beiden ausstehenden Spielen gegen den SC Freiburg und beim VfL Wolfsburg will Lewandowski seine Trefferquote weiter ausbauen, auch wenn der Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller mit 40 Toren wohl wieder unerreicht bleibt.

Aber auch so ist Lewandowski in seinem sechsten Jahr in München endgültig zu einem „Mr. Bayern“ geworden. Gab es in der Vergangenheit stets auch von ihm oder seinen Beratern geschürte Wechselgerüchte, so verkörpert Lewandowski nun all das, was die Münchner Seriensieger ausmacht. Höchste Professionalität, totale Identifikation und nicht enden wollende Gier nach Titeln.