Bundesliga Hummels über Nicht-Nominierung: „Nachvollziehbar“

„Ich hatte die Wochen schon verplant, deswegen kam es für mich nicht überraschend“, sagte Ex-Weltmeister Hummels grinsend. „Es ist völlig nachvollziehbar, dass die, die wochenlang Top-Leistungen bringen, dabei sind.“ Nagelsmann hatte auch Hummels' Teamkollegen Emre Can, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nicht für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande nominiert. „Das muss der Trainer entscheiden“, sagte Can und ergänzte mit Blick auf die Heim-EM im Sommer: „Ich habe ein gutes Gespräch mit Julian gehabt, er hat gesagt, dass die Tür noch offen ist. Ich werde darum kämpfen, ich möchte sehr gerne dabei sein.“