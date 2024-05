Bundesliga Hummels über Karriereende: „Unwahrscheinlichste Variante“

Für seinen Teamkollegen Marco Reus (34) wird dieses Spiel definitiv der letzte Auftritt im BVB-Dress. Auch der Vertrag von Reus endet im Sommer. Der Offensivspieler will seine Karriere dann im Ausland, vermutlich in den USA fortsetzen. Diesen Weg will Hummels aber nicht gehen. „Was ich ausschließe: Einen Wechsel ins ferne Ausland, in die USA oder Ähnliches. Wenn ich den BVB verlasse, gehe ich ins nahe europäische Ausland.“