20. Spieltag : Hummels, Reus und Co. patzen - Dortmund verliert in Freiburg

Hummels, Reus und Co. patzen - Dortmund verliert in Freiburg

Freiburg Im 700. Bundesliga-Spiel gelingt dem SC Freiburg ein Sieg gegen Borussia Dortmund. Für Coach Streich ist es der erste. Bundestrainer Löw sieht von der Tribüne, wie der BVB die nächste Enttäuschung erlebt und zum Verlierer des Spieltags der Fußball-Bundesliga wird.

Mit dem 1:2 (0:0) beim Team von Christian Streich erlebte der BVB den nächsten herben Rückschlag im Kampf um das Minimalziel und musste den Rückstand auf die Champions-League-Ränge anwachsen lassen. „Wir sind sehr enttäuscht und auch sauer, was hier passiert ist“, bilanzierte BVB-Trainer Edin Terzic: „Es gilt, in den Spiegel zu gucken und das schleunigst abzustellen.“

Dabei war der BVB mit einer klaren Absicht angereist. Der Club wolle jetzt „eine Serie starten“, hatte Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl noch vor der Partie im TV-Sender Sky angekündigt: „Wir brauchen jetzt Siege, um die Ziele zu erreichen, die wir uns in der Liga noch gesetzt haben“, sagte der frühere Mittelfeldspieler. Doch stattdessen gab es im 9. Bundesliga-Spiel unter Terzic bereits die vierte Niederlage und die dritte Auswärtsniederlage am Stück.

Freiburgs Trainer Christian Streich muss nun dagegen nicht mehr darauf antworten, wann er denn erstmals gegen Dortmund gewinnt. Zuvor war der Sport-Club in 19 Bundesliga-Duellen mit dem BVB erfolglos geblieben, der zuvor letzte Sieg in diesem Vergleich stammte vom Mai 2010. Selbst der dienstälteste Trainer der ersten Liga war da noch nicht im Amt.

Erst spät war ihm die richtige Taktik für diese Partie bewusst gewesen, sagte Streich, der auf eine Viererkette umgestellt hatte und ungewohnt spät am Freitag seine Mannschaft mit einer Videositzung eingestimmt hatte. „Wir sind die Glücklicheren am Ende“, sagte er - und das im 700. Bundesligaspiel der Freiburger: „Es ist fantastisch was in diesem Verein passiert ist, in den letzten 30 Jahren.“