Borussia Dortmund : Hummels: Medizincheck absolviert und Vertrag unterschrieben

Dortmund Neuzugang Mats Hummels hat am Freitag die letzten Formalitäten für seine Rückkehr zu Borussia Dortmund erledigt.

Der 30-Jährige absolvierte in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb im Beisein von Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der BVB über seinen Twitterkanal mit. In dem 15-sekündigen Video zeigte sich das Trio in fröhlicher Runde, am Ende präsentierte der Weltmeister von 2014 sein neues Trikot mit der alten Rückennummer „15“.