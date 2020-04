Eintracht Frankfurt : Hütter: Alle bereit für Verzicht - Noch keine Gespräche

Eintracht-Trainer Adi Hütter würde einen Gehaltsverzicht in Kauf nehmen. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter würde in der derzeitigen Corona-Krise auch Gehaltsverzichte in Kauf nehmen.

„Das ganz große Thema ist Solidarität. Deswegen bin ich auch ein Befürworter des Verzichts“, sagte der Österreicher bei einer Pressekonferenz ohne Publikum in Frankfurt. Weil sich der hessische Fußball-Bundesligist zuletzt zwei Wochen in Quarantäne befand, gab es bisher aber noch keine konkreten Gespräche über so eine Option.