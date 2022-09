Bundesliga : Hudson-Odoi gegen Freiburg wohl in Leverkusens Startelf

Hudson-Odoi gegen Freiburg wohl in Leverkusens Startelf

Leverkusen Callum Hudson-Odoi dürfte vier Tage nach seinem Wechsel in die Fußball-Bundesliga schon in der Startelf von Bayer Leverkusen stehen.

„Der Spieler kommt von einem Top-Club und war voll im Mannschafts-Training. Er hat genug Training in den Beinen“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Tag vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).