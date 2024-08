Fußball-Bundesliga HSV im Herzen: Unioner Benes gegen Pauli in Derby-Stimmung

Union Berlins Neuzugang Laszlo Benes schaltet zum ersten Heimspiel den Derby-Modus ein. „Der HSV bleibt in meinem Herzen. Es war für mich eine Ehre, für einen der größten und besten Vereine in Europa zu spielen“, sagte der Neuzugang vom Zweitligisten Hamburger SV vor dem Spiel am Freitag gegen Aufsteiger FC St. Pauli (20.30 Uhr/DAZN). „Für mich ist das ein bisschen ein anderes Spiel. Da besteht immer noch eine große Rivalität.“