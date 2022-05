Relegation : HSV-Herz gegen Hertha-Hirn: Magaths persönliches Duell

Hamburg Er prägte den Hamburger SV und der Hamburger SV prägte ihn. Für Felix Magath ist das Relegations-Duell als Trainer von Hertha BSC mit seinem Herzensclub nicht einfach.

Magaths Ahnung bestätigt sich

Einen Tag später wurde seine schon vor Wochen in Berlin mehrfach vorgetragene Ahnung zur Tatsache: Mit dem 3:2 bei Hansa Rostock verteidigte der Hamburger SV seinen dritten Rang in der 2. Bundesliga erfolgreich und darf gegen den Bundesliga-16. Hertha BSC um den letzten Startplatz spielen. Dass bei den Berlinern an der Seitenlinie nun in Magath der Vertreter der glorreichen Zeiten des HSV von Mitte der 70er- bis zur Mitte der 80er-Jahre steht, ist nicht nur für Fußball-Nostalgiker Ironie der Geschichte. Auch Magath kann sich der Besonderheit der Konstellation nicht entziehen.

Magath ist nicht gerade bekannt, tiefe Gefühle nach außen zu tragen. Auch in Berlin war er in den vergangenen zwei Monaten nüchterner Analytiker der sportlich schwierigen Lage. Als alle in der Hauptstadt endlich an die direkte Rettung glaubten, sprach Magath ständig von der unausweichlichen Relegation. Bei seinem HSV ist das mit den Emotionen etwas anderes. Für ihn persönlich sind die Spiele am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Berlin und am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Hamburg zwei Mal das Duell Herz gegen Hirn - wobei er sich diesmal dem Hirn verpflichtet sehen muss.