Bayer Leverkusen Hradecky optimistisch: „Wollen unseren Platz nicht abgeben“

Vor dem ersten Bundesligaspiel beim FC Augsburg am 13. Januar steht am Sonntag ein Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten FC Venedig in der BayArena (15.00 Uhr) an. Die Marschrichtung für die zweite Serie ist klar: „Wir wollen besser spielen als 2023 und unseren Platz natürlich nicht abgeben“, sagte Hradecky.