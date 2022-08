Torhüter von Bayer Leverkusen : Hradecky nach Rot: Hätte bei Schulung mehr aufpassen sollen

Dortmund Sogar der Schiedsrichter hatte Mitleid. „Es tat mir fast ein bisschen leid, dass ich da so hart entscheiden musste“, sagte Felix Brych über die Rote Karte gegen Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky: „Aber es ging nicht anders.“

Hradecky selbst haderte nach seinem Platzverweis in der Nachspielzeit beim 0:1 in Dortmund zunächst mit der Regel („Braucht vielleicht eine Modifizierung“), dann mit der Auslegung („Vielleicht kann man da Fingerspitzengefühl haben“), doch dann war ihm klar: So unglücklich die Szene auch war, es war seine eigene Schuld.