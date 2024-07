Bayer Leverkusen Hradecky bleibt Kapitän bei Meister Leverkusen

Der 21 Jahre alte Florian Wirtz trug zum Double-Gewinn in der vergangenen Saison massiv bei. In der neuen Spielzeit will er selbst noch mehr vorangehen und als Vorbild für die jüngeren Spieler dienen. „Auf jeden Fall, denn ich weiß, wie das ist. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit selbst noch durchgemacht. Es ist nicht immer einfach, wenn man zu den Profis dazustößt“, sagte Wirtz. Er wolle sich mit Blick auf Professionalität und Einstellung so beweisen, dass die Jüngeren „sich vielleicht an mir orientieren können“, fügte der Nationalspieler an.