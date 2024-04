Bundesliga Holzhäuser wollte damals „Vizekusen“ als Marke schützen

Wenn es für Bayer Leverkusen am kommenden Sonntag um den Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft geht, fiebert Wolfgang Holzhäuser wie früher in der BayArena mit. Dass der Club, für den er 19 Jahre gearbeitet hat, noch alle Saisonziele verspielt und wie 2002 in allen Wettbewerben Zweiter wird, hält der 74-Jährige nicht für möglich.