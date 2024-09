Fußball-Bundesliga Holtby kritisiert Schiedsrichter: „Nicht noch mehr Hektik“

Rapp hatte in der Nachspielzeit (90. Minute+7) die Rote Karte kassiert, weil er in die gegnerische Coaching-Zone eingedrungen war. Der eingewechselte Jann-Fiete Arp wollte laut Rapp nahe der Gästebank den Ball holen und geriet mit Wolfsburgern aneinander. „Ich laufe dahin, sag noch: 'Gib den Ball her', und dann kam der Schiri und hat mir eine Rote Karte gegeben“, haderte der Holstein-Coach. „Er hat mir nach dem Spiel erklärt, dass der Trainer nicht in die gegnerische Coaching-Zone darf. Das wusste ich bis dato auch nicht.“