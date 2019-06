Spiel in Magdeburg : Hohe Geldstrafe für den 1. FC Köln wegen Pyrotechnik

Spiel in Magdeburg

Fans vom 1. FC Köln zünden vor Sppielbeginn in Magdeburg Pyrotechnik. Foto: Swen Pförtner.

Frankfurt/Main Bundesligaaufsteiger 1. FC Köln muss das von seinen Fans veranstaltete Feuerwerk beim Zweitligaspiel in Magdeburg teuer bezahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Club wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.900 Euro belegt. In der Partie am 19. Mai brannten die FC-Fans insgesamt etwa 20 pyrotechnische Gegenstände ab. Das Spiel musste für etwa sechs Minuten unterbrochen werden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.