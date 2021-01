15. Spieltag : Hofmann ist Gladbachs Sieggarant gegen FC Bayern

Mönchengladbach Wie sehr Jonas Hofmann Mönchengladbach gefehlt hat, zeigt sich jetzt, wo er wieder da ist. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen führt der Nationalspieler die Borussia zu zwei Siegen im neuen Jahr. Am Freitag war Hofmann sogar Sieggarant gegen den FC Bayern.

Mit Rückkehrer Jonas Hofmann zurück in der Spur: Für Borussia Mönchengladbach soll der erneute Coup gegen Bayern München den Weg in die Bundesliga-Spitzengruppe ebnen.

Nach Hofmanns Muskelbündelriss im Oberschenkel im November ließ Roses Team vor allem in der Liga viele Punkte unnötig liegen. Von sechs Spielen ohne Hofmann gewann Gladbach nur eines. Seit der 28-Jährige zurück ist, gelingt auch das Siegen wieder. Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an nach seiner Verletzungspause beim 1:0 in Bielefeld vor einer Woche gewann Gladbach. Hofmann bereitete dabei den Siegtreffer von Breel Embolo vor.