12. Spieltag Hoffenheims Heimschwäche hält an: Nur 1:1 gegen Mainz 05

Mit gleich drei Wechseln sorgte Matarazzo dann für Belebung bei den Hausherren. Joker Pavel Kaderabek bediente mit einer weiten Flanke den allein gelassenen Skov, der zum 1:1 einschoss. Danach ging es munter hin und her. Nach einem Videobeweis entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Strafstoß, nachdem Jae Sujng Lee im Strafraum getroffen worden war. Doch Baumann tauchte bei Barkoks Schuss in die richtige Ecke. Mächtig Glück hatte der TSG-Kapitän, als Richter in der Schlussphase den Ball gleich zweimal Freistoß an die Latte setzte und so einen Siegtreffer für die insgesamt aktiveren Mainzer verpasste.