Vor dem Hinrunden-Abschluss : Hoffenheims Coach Hoeneß: Hertha-Spiel „etwas Besonderes“

Zuzenhausen Trotz seiner prekären Lage bei der TSG 1899 Hoffenheim freut sich Trainer Sebastian Hoeneß auf das Spiel bei Hertha BSC.

„Für mich wird es etwas Besonderes sein, im Olympiastadion zu sitzen. Ich habe jahrelang für Hertha gespielt und lange in Berlin gelebt. Ich kenne noch ziemlich viele Leute da“, sagte der 38-Jährige vor der Partie in der Fußball-Bundesliga bei seinem Ex-Club am Dienstag (20.30 Uhr/Sky).