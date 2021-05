Sinsheim Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den verbleibenden zwei Saisonspielen auf Mittelfeldmann Christoph Baumgartner verzichten.

Der österreichische Nationalspieler hat sich im Training eine Verletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie die Kraichgauer am Donnerstag bekanntgaben. In den Partien bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und gegen Hertha BSC eine Woche später steht der 21-Jährige damit nicht zur Verfügung.