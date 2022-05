Bundesliga : Hoffenheim will mit Breitenreiter nach Europa

Zuzenhausen André Breitenreiter feiert seine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der bisherige Trainer des Schweizer Meisters FC Zürich übernimmt zur neuen Saison die TSG 1899 Hoffenheim.

Der frühere Profi kennt die Liga: Breitenreiter war 2014 mit Paderborn und 2017 mit Hannover in die Bundesliga aufgestiegen. Dazwischen trainierte er Schalke. Nach einer Auszeit zwischen 2019 und 2021 heuerte er in Zürich an und führte den FC zum Titel. Sein Vertrag dort lief eigentlich noch ein Jahr.

„Mit neuem Ehrgeiz“ in die Ligaspitze

Nach zwei verpassten Europacup-Teilnahmen unter der Regie von Vorgänger Hoeneß wollen die Hoffenheimer mit Breitenreiter wieder in die Erfolgspur zurückkehren und sich stabil in der Liga-Spitze etablieren. „Ich gehe mit großem Ehrgeiz an die Aufgabe in Hoffenheim“, wurde der gebürtige Niedersachse in einer Mitteilung zitiert. Offiziell vorgestellt werden soll der neue Chefcoach beim Trainingsstart am 26. Juni in Zuzenhausen.