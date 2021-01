Transfermarkt : Hoffenheim verpflichtet U21-Nationalspieler Raum

Zuzenhausen Die TSG 1899 Hoffenheim hat den U21-Nationalspieler David Raum verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erhält der 22-jährige Außenverteidiger einen Vertrag vom 1. Juli diesen Jahres bis zum 30. Juni 2021. Er kommt ablösefrei vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

In der U21-Nationalmannschaft kam er im November 2020 erstmals zum Einsatz. Der gebürtige Nürnberger hatte bereits in der Saison 2017/18 20 Profieinsätze bei den Fürthern. Insgesamt kam Raum bisher auf 79 Pflichtspiele in der 2. Liga und im DFB-Pokal.