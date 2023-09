5. Spieltag Hoffenheim verdirbt Bonuccis Bundesliga-Debüt für Union

Keine 72 Stunden nach seinem Union-Debüt in der Champions League feierte Bonucci auch seine Premiere in der Bundesliga. Der italienische Europameister von 2021 ersetzte in der Abwehr erneut den verletzten Robin Knoche. Mit einem Alter von 36 Jahren und 145 Tagen war Bonucci laut dem Datenanbieter Opta der älteste Feldspieler seit 21 Jahren, der in der Bundesliga debütierte und er machte seine Aufgabe zunächst gut.