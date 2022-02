Bundesliga : Hoffenheim setzt in Wolfsburg wieder auf Andrej Kramaric

Hoffenheim setzt in Wolfsburg wieder auf Andrej Kramaric

Nach einer kurzen Corona-Zwangspause soll Hoffenheims Andrej Kramaric (l) in Wolfsburg wieder auf dem Platz stehen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Zuzenhausen Nach einer nur kurzen Corona-Zwangspause rechnet Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bereits in Wolfsburg wieder mit Andrej Kramaric.

Der 30 Jahre alte kroatische Stürmer ist nach Angaben von Trainer Sebastian Hoeneß wieder gut reingekommen. „Er hat zwei volle Trainingseinheiten gemacht. Es geht in Richtung volle Fitness“, so Hoeneß vor dem Spiel der Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg: „Er ist für mich da eine klare Option.“