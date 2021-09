4. Spieltag : Hoffenheim schwach: Mainzer Burkardt und Ingvartsen treffen

Die Mainzer bejubeln das 1:0 in Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach/dpa

Sinsheim So lockt man nicht mehr Zuschauer ins Stadion: Hoffenheim und Mainz bieten den Fans ein zerfahrenes, teilweise überhartes und weitgehend uninspiriertes Bundesliga-Spiel. Am Ende setzten sich die Gäste durch.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat mal wieder gegen den FSV Mainz 05 schlecht ausgesehen. Die Kraichgauer unterlagen in der Fußball-Bundesliga mit 0:2 (0:1) und ermöglichten der Mannschaft von Coach Bo Svensson damit bereits den dritten Sieg in Serie in Sinsheim.