Fußball-Bundesliga Hoffenheim räumt auf: Drei Geschäftsführer um Rosen weg

Die Gesellschafter der Fußball-Spielbetriebs GmbH haben demnach „einstimmig beschlossen“, Rosen in seinem Amt abzuberufen, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Während sich die Profis um den kroatischen WM-Dritten Andrej Kramaric derzeit in den Kitzbüheler Alpen auf die neue Spielzeit mit dem Pokalauftakt bei den Würzburger Kickers am 16. August vorbereiten, steht der Klub von Dietmar Hopp sportlich erst einmal führungslos da. Der mächtige Mäzen und Milliardär selbst äußerte sich zunächst nicht.