16. Spieltag : Hoffenheim nach 0:0 gegen Bielefeld weiter in Not

Hoffenheim nach 0:0 gegen Bielefeld weiter in Not

Sinsheim Die TSG 1899 Hoffenheim und Trainer Sebastian Hoeneß kommen einfach nicht aus der Krise heraus. Die Kraichgauer erreichten in der Fußball-Bundesliga nur ein 0:0 gegen Arminia Bielefeld und warten weiter auf den ersten Sieg 2021.

Europa League-Teilnehmer Hoffenheim rutscht allmählich immer mehr Richtung Abstiegszone - und für Hoeneß wird die Situation immer bedrohlicher. Eine Woche nach dem 0:4 auf Schalke enttäuschte seine Mannschaft erneut. Von den letzten sechs Spielen gewann die TSG nur eines - beim 2:1 in Mönchengladbach am 19. Dezember. Wenigstens gab's die erste Partie in dieser Saison ohne Gegentor. Gegen Hertha BSC am Dienstag und gegen den 1. FC Köln am kommenden Samstag muss Hoeneß nun liefern.