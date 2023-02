19. Spieltag : Hoffenheim im Abstiegskampf: Breitenreiter vor dem Aus?

Sebastian Rudy und die TSG Hoffenheim gingen in Bochum mit 2:5 vom Platz. Foto: David Inderlied/dpa

Bochum Die TSG verliert krachend in Bochum. Klare Aussagen zur Zukunft von Trainer André Breitenreiter gibt es anschließend nicht. Unterstützung erhält der Coach aus dem Team.

André Breitenreiter war richtig sauer. „Das, was ich heute gesehen habe, kann ich in keinster Weise akzeptieren. Das hat nichts mit Profifußball zu tun“, sagte der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim nach dem 2:5-Debakel seiner Mannschaft beim VfL Bochum. „Das werde ich mir sicherlich so nicht mehr gefallen lassen“.