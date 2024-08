Fußball-Bundesliga Hoffenheim holt Hertha-Stürmer Haris Tabakovic

Der Transfer hatte sich abgezeichnet. Mehrere Medien berichteten am Donnerstag übereinstimmend von einer Einigung zwischen den Berlinern und Hoffenheim. Hertha-Trainer Cristian Fiél bestätigte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Regensburg am Samstag, dass der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison nicht am Vormittagstraining teilnahm.