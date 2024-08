Fußball-Bundesliga Hoffenheim fürchtet Proteste der eigenen Fans gegen Hopp

Der Unmut bei den organisierten Anhängern hält seitdem an. In den sozialen Medien gibt es auch vermehrt Angriffe gegen Interimspräsidentin Simone Engelhardt und den Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der sich um das Amt des Clubchefs bei den Wahlen am 2. September bewerben will. Beide werden dem Hopp-Lager zugerechnet.