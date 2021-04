Bundesliga am Montag : Hoffenheim-Coach Hoeneß: „Zeit, einfach zu liefern“

Zuzenhausen Sebastian Hoeneß und 1899 Hoffenheim haben in dieser Saison mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Nach drei Niederlagen in Serie ist der Druck gegen Bayer Leverkusen enorm.

Sebastian Hoeneß weiß es selbst am besten: „Es ist an der Zeit, einfach zu liefern und nicht nur zu reden.“

Als höflicher Mensch, der er ist, wiederholt sich Hoeneß „gern“, wenn er die Dilemmas bei der TSG 1899 Hoffenheim mal wieder aufzählen muss: die vielen Corona-Fälle im Herbst, die andauernde Verletztenmisere - und immer öfter auch die schwachen Auftritte seiner Profis. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gerät der 38 Jahre alte Neffe von Uli Hoeneß immer mehr in Erklärungsnot.

„Wir werden eine Reaktion zeigen. Das ist das, was wir machen werden. Ich werde keine große Kampfansage weiter machen“, sagte Hoeneß am Freitag. Nach dem 0:2 in Stuttgart, dem 1:2 gegen Mainz und dem 1:2 in Augsburg steckt der Club von Mäzen und Milliardär Dietmar Hopp richtig in der Krise.