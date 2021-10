Bundesliga : Hoffenheim-Coach Hoeneß: Von Hopp nicht unter Druck gesetzt

Zuzenhausen Trainer Sebastian Hoeneß will sich bei der TSG 1899 Hoffenheim nach dem enttäuschenden Saisonstart auch von Dietmar Hopp nicht unter Druck setzen lassen.

Die Aussage des Mäzens, dass er für die TSG in Zukunft „dauerhaft“ Platz sechs oder besser in der Fußball-Bundesliga erwarte, habe er in „keinster Weise“ als Druck empfunden, sagte Hoeneß. „Dass der Dietmar ambitioniert ist, das weiß ich. Und das ist auch gut so“, erklärte Hoeneß vor dem Bundesliga-Heimspiel der Kraichgauer am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellensechsten 1. FC Köln.