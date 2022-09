Bundesliga : Hoffenheim bangt um Einsatz von Skov gegen Freiburg

Sinsheim Die TSG 1899 Hoffenheim bangt im badischen Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg um den Einsatz von Robert Skov.

„Wir freuen uns sehr auf das badische Duell. Wir wollen unsere Heimbilanz ausbauen - wissen aber, dass wir auf einen harten Gegner treffen“, sagte Breitenreiter. Die Freiburger hatten am Donnerstag in der Europa League bei Olympiakos Piräus mit 3:0 gewonnen. Hoffenheim hat als einziger Bundesligist alle drei Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Die Breisgauer sind aktuell die beste Auswärtsmannschaft und als einziges Team in fremden Stadien noch ohne Punktverlust.