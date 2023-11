FC Bayern München Hoeneß zu Sportvorstand: Entscheidung in nächsten Monaten

Uli Hoeneß hat sich in der spannenden Personalie Max Eberl nicht festgelegt. „Ich kann nur immer wieder betonen, dass das Weggehen von Max in Leipzig mit dem FC Bayern überhaupt nichts zu tun hat. Er hat mir gesagt, dass er sich dort nicht so wohlgefühlt und dass die Chemie einfach nicht gestimmt hat“, sagte Hoeneß in einem Interview bei RTL/ntv.